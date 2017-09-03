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За уничтожение граффити предусмотрена уголовная ответственность

03.09.2017 17:52
По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, за уничтожение граффити на Грушевского предусмотрена уголовная ответственность
За уничтожение граффити предусмотрена уголовная ответственность
Вячеслав Кириленко

За уничтожение патриотических граффити на фасаде магазина "Эмпориум" предусмотрена уголовная ответственность. Об этом написал вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнул Кириленко.

Ранее министр культуры Евгений Нищук сообщил, что Минкультуры вместе с партнерами будет искать варианты восстановления граффити.

C фасада магазина мебели на улице Грушевского в Киеве стерли патриотические граффити, изображающие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку.

Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника.

Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.

Смотрите также: Протестующие подожгли шины и разбили витрины магазина "Эмпориум"

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ЛIГАБiзнесIнформ
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