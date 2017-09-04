В Одессе пропал мужчина с четырехлетним внуком: фото

Дедушка с внуком 2 сентября пошли к фонтану и пропали без вести. Мужчина меньше месяца назад перенес инсульт

В Одессе разыскивают дедушку с внуком. Они исчезли 2 сентября по дороге к фонтану на площади академика Глушко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.



Александр Колкунов 1949 года рождения, месяц назад перенес инсульт. Ростом 178 см, 80-82 кг. На большом пальце левой руки у него татуировка "Саша", на большом пальце правой - артритная опухоль. Был одет в белую рубашку, болотного цвета шорты и летние бежевые туфли. Документов, телефона или ключей при себе у него не было.





Мальчику Данилу четыре года. Худой, рыжие волосы, рост - 110 см. Был одет в серые футболку и шорты, оранжевые босоножки и голубые носки.





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