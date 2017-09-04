Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

По прогнозу Укргидрометцентра, сильные дожди и грозы прогнозмруются сегодня на большей части Украины, кроме восточных областей

По данным Укргидрометцентра, 4 сентября, в западных областях, ​​в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"В течение суток в западных областях, утром и днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, - грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.

В Карпатах и ​​на Закарпатье местами очень сильные дожди.

На территории Киевской области 4 сентября утром и днем ​​ожидаются грозы, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м / с.

В Киеве днем ​​синоптики прогнозируют грозу, шквалы 15-20 м/с.





5 сентября дожди будут на западе и севере страны. Температура воздуха на западе - до + 17 градусов, севере - до +20 градусов, юге - до +24 градусов, центре - до + 21 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

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