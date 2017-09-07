Синоптики рассказали, когда в Украину вернется лето: карта

Завтра, 8 сентября, в большинстве областей ожидается до + 23 градусов

Завтра по всей территории Украины значительно потеплеет. Об этом у себя в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.

"Потихоньку начнет теплеть. В южной части дневная температура воздуха составит курортные + 24, + 27 градусов. В большинстве областей + 18, + 23 градусов. И только на севере и Волыни и Ровенщине еще подышим осенней свежестью, +17, + 21 градусов", - отметила синоптик.





Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, 8 сентября будет солнечно и без осадков.





"Будет солнце, шикарное естественное освещение, не жалейте фотокадров на детей, уличных котов, астр и на роскошную форму и цвета облаков. Небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье. Но это - все", - уточнила Диденко.

Преобладать сухая воздушная масса. В Киеве в течение дня ожидается до + 18, + 20 градусов.

На выходных в Украине и в начале следующей недели температура воздуха достигнет + 25, + 30 градусов.

9 сентября на западе ожидается до +26 градусов, востоке - до +25 градусов, севере - до +24 градусов, юге - до +28 градусов.

В Киеве до +25 градусов тепла и без осадков.





Фото: meteo.gov.ua

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