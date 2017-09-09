ФК Мариуполь хочет от Динамо гарантий безопасности матча в Киеве
Футбольный клуб Мариуполь хочет потребовать от Динамо Киев обеспечить безопасность матчей в Киеве. Об этом сообщил вице-президент клуба Андрей Санин в Facebook.
Такое заявление Санин сделал, ссылаясь на новость о взрыве машины на Бессарабской площади 8 сентября.
"После этого называть Мариуполь опасным городом навряд ли кто то решится. А вот по поводу безопасности (футбольного клуба - ред.) во время пребывания в столице у меня уже возникают обоснованные сомнения", - написал Санин.
Клуб может попросить письменные гарантии безопасности от полиции, СБУ и столичной мэрии. Также среди требований - сопровождение футболистов экипажами дорожной полиции, круглосуточная охрана мест проживания.
Санин отметил, что список может расширяться.
27 августа ФК Динамо (Киев) не приехал на матч 7-го тура УПЛ против "Мариуполя". Однако в клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка".
Тогда мариупольский клуб отметил, что предоставил все документы от СБУ и полиции, которые требовали киевляне, однако ни одного ответа не получили.
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