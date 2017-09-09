ФК Мариуполь хочет от Динамо гарантий безопасности матча в Киеве

Вице-президент клуба, сославшись на взрыв авто в центре Киева, сказал, что сомневается в безопасности пребывания футболистов в столице

Футбольный клуб Мариуполь хочет потребовать от Динамо Киев обеспечить безопасность матчей в Киеве. Об этом сообщил вице-президент клуба Андрей Санин в Facebook.



Такое заявление Санин сделал, ссылаясь на новость о взрыве машины на Бессарабской площади 8 сентября.



"После этого называть Мариуполь опасным городом навряд ли кто то решится. А вот по поводу безопасности (футбольного клуба - ред.) во время пребывания в столице у меня уже возникают обоснованные сомнения", - написал Санин.



Клуб может попросить письменные гарантии безопасности от полиции, СБУ и столичной мэрии. Также среди требований - сопровождение футболистов экипажами дорожной полиции, круглосуточная охрана мест проживания.



Санин отметил, что список может расширяться.