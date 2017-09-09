USD:  25.99  26.44   EUR:  31.02  31.89  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

ФК Мариуполь хочет от Динамо гарантий безопасности матча в Киеве

09.09.2017 16:10
Вице-президент клуба, сославшись на взрыв авто в центре Киева, сказал, что сомневается в безопасности пребывания футболистов в столице
ФК Мариуполь хочет от Динамо гарантий безопасности матча в Киеве
Фото: fcmariupol.com

Футбольный клуб Мариуполь хочет потребовать от Динамо Киев обеспечить безопасность матчей в Киеве. Об этом сообщил вице-президент клуба Андрей Санин в Facebook.

Такое заявление Санин сделал, ссылаясь на новость о взрыве машины на Бессарабской площади 8 сентября.

"После этого называть Мариуполь опасным городом навряд ли кто то решится. А вот по поводу безопасности (футбольного клуба - ред.) во время пребывания в столице у меня уже возникают обоснованные сомнения", - написал Санин. 

Клуб может попросить письменные гарантии безопасности от полиции, СБУ и столичной мэрии. Также среди требований - сопровождение футболистов экипажами дорожной полиции, круглосуточная охрана мест проживания.

Санин отметил, что список может расширяться.

27 августа ФК Динамо (Киев) не приехал на матч 7-го тура УПЛ против "Мариуполя". Однако в клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка". 

Тогда мариупольский клуб отметил, что предоставил все документы от СБУ и полиции, которые требовали киевляне, однако ни одного ответа не получили.

Читайте также: Взрыв автомобиля в центре Киева: все подробности и версии

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 