Укргидрометцентр: В ближайшие сутки в Украине - без осадков

11 и 12 сентября на всей территории Украины сухая и теплая погода; температура поднимется местами до 31 градуса

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая теплая погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

11 сентября ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, ночью +12-17 градусов, на крайнем юге +18-20, в восточных и Сумской областях +7-12; днем +24-29, в южных областях до 31 градуса.

В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +14-16, днем +26-28.

12 сентября в Украине - без осадков, днем в западных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью +11-16 градусов, на побережье морей +17-21; днем +25-30, в южных и центральных областях местами +31-33, в западных областях +18-23.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью +13-15 градусов, днем 27-29.