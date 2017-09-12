"Игра престолов" привлекла 75 тысяч туристов на испанский остров

На острове Гастелугаче расположена известная по сериалу лестница из резиденции Драконий камень

Власти Испании обеспокоены наплывом туристов на остров Гастелугаче в баскском районе страны, в котором снимали некоторые сцены седьмого сезона сериала Игра престолов. Об этом сообщает Telegraph.

Сообщается, что на острове Гастелугаче расположена известная по сериалу лестница из резиденции Драконий камень. Замок Сан-Хуан-де-Гастелугаче был сгенерирован с помощью компьютерной программы, но вместо этого на острове есть небольшая часовня Св. Иоанна Крестителя.



До съемок остров не пользовался особой популярностью среди туристов и основными его посетителями были только христианские паломники. За два месяца место посетили около 75 тысяч туристов. Испанская газета El Pais сообщает, что в течение июля около 2500 туристов посещали это место каждый день.



Местные власти обеспокоены тем, что такое количество туристов может нанести вред месту паломничества и в данный момент рассматривают варианты для ограничения числа туристов на острове.



Издание пишет, что это не первый случай, когда популярность киноленты наносила вред местам, где проходили съемки. В 2016 году рекордный количество туристов посетило хорватский Дубровнике, который стал фоном для Королевской гавани в Игре престолов. Тогда мэр города заявил, что намерен ограничить число посетителей города во избежание столпотворения людей.



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