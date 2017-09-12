Львовскому вузу предлагают присвоить имя Степана Бандеры

Авторы инициативы считают, что присвоение Львовской политехнике имени Бандеры способствовало бы "утверждению идеалов свободы и борьбы за нее"

Группа преподавателей Национального университета Львовская политехника предлагает присвоить вузу имя Степана Бандеры. Об этом говорится в сообщении на сайте университета.

Авторами инициативы выступили ряд сотрудников кафедры истории, музееведения и культурного наследия.

"Прежде всего, Бандера был выдающимся украинским историческим деятелем из всех находившихся в этих стенах (учился здесь в 1928-1933 годах, овладевая профессией агронома на сельскохозяйственном факультете). Во-вторых, он - символ украинской нации, национальный герой, образец мужества и доблести в борьбе за независимое украинское государство", - отмечает один из инициаторов Вячеслав Гнатюк.

По его словам, "высшая ценность каждой нации - не ее искусство и не технические знания, а свобода, поэтому борцы за свободу пользуются наибольшим уважением и имеют наивысший авторитет в мире".

В качестве аргумента Гнатюк приводит тот факт, что в Украине и мире есть вузы, названные в честь не ученых, а выдающихся национальных и государственных лидеров и политических деятелей.

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"Еще один немаловажный аргумент в пользу предоставления Львовской политехнике имени Бандеры состоит в том, что это бы способствовало утверждению идеалов свободы и самоотверженной борьбы за нее в украинском обществе. Это чрезвычайно актуально сегодня, когда на востоке страны продолжается война с московским агрессором", - считает преподаватель.

Также Гнатюк подчеркивает, что присвоение вузу имени Бандеры "способствовало бы мощному национально-патриотическому воспитанию не только студентов нашего университета, но и молодежи всей Украины".

В то же время преподаватель отмечает, что не все коллеги по кафедре одобрили эту инициативу. Ее противники предлагают назвать университет в честь одного из известных ученых, когда-то работавших в нем.

В июле 2017 года горсовет Мукачево (Закарпатская область) переименовал улицы Степана Бандеры и Романа Шухевича, присвоив им имена Любомира Гузара и Андрея Шептицкого соответственно.

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