Google посвятил дудл автору первого словаря английского языка
Сегодня, 18 сентября, Google посвятил дудл 308-летию со дня рождения Сэмюэла Джонсона - английского лексикографа, поэта, биографа и литературного критика XVIII века.
В мире Джонсон известен в первую очередь как автор первого словаря английского языка (опубликован в 1755 году), над которым он работал девять лет. В течение 150 лет, до составления Оксфордского словаря английского языка, труд Джонсона считался передовым британским словарем.
Также Джонсон добился успехов на литературном поприще. Его перу, в частности, принадлежат поэмы "Лондон" и "Тщета человеческих желаний" (благодаря последней Джонсон заслужил репутацию ведущего английского поэта тех лет).
Фото: скриншот
В 26-летнем возрасте литератор женился на состоятельной 45-летней вдове, на средства которой основал школу.
Из биографии Джонсона также известно, что с детства он страдал синдромом Туретта - расстройством центральной нервной системы, сопровождающимся множеством моторных тиков.
Скончался Джонсон в 1784 году в возрасте 75 лет. Похоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
1 мая 2017 года в Люксембурге в возрасте 92 лет скончался российский детский писатель Анатолий Алексин.
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