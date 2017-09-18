Google посвятил дудл автору первого словаря английского языка

Сегодня исполняется 308 лет со дня рождения английского лексикографа, поэта, биографа и литературного критика Сэмюэла Джонсона

Сегодня, 18 сентября, Google посвятил дудл 308-летию со дня рождения Сэмюэла Джонсона - английского лексикографа, поэта, биографа и литературного критика XVIII века.

В мире Джонсон известен в первую очередь как автор первого словаря английского языка (опубликован в 1755 году), над которым он работал девять лет. В течение 150 лет, до составления Оксфордского словаря английского языка, труд Джонсона считался передовым британским словарем.

Также Джонсон добился успехов на литературном поприще. Его перу, в частности, принадлежат поэмы "Лондон" и "Тщета человеческих желаний" (благодаря последней Джонсон заслужил репутацию ведущего английского поэта тех лет).

Фото: скриншот

В 26-летнем возрасте литератор женился на состоятельной 45-летней вдове, на средства которой основал школу.

Из биографии Джонсона также известно, что с детства он страдал синдромом Туретта - расстройством центральной нервной системы, сопровождающимся множеством моторных тиков.

Скончался Джонсон в 1784 году в возрасте 75 лет. Похоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

1 мая 2017 года в Люксембурге в возрасте 92 лет скончался российский детский писатель Анатолий Алексин.

Читайте также: Google создал дудл в честь философа Маршалла Маклюэна

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.