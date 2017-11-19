Как часто украинцы задерживаются на работе - опрос

40% респондентов отметили, что им приходится задерживаться на работе несколько раз в неделю; лишь 13% сотрудников никогда не задерживаются на работе

Рабочий график зависит от специфики деятельности компании. Однако бывают ситуации, когда приходится оставаться на работе сверхурочно. Причин для этого может быть много: например, из-за необходимости вовремя выполнить заказ, если компания работает с заказчиками из других стран и с разницей во времени, или потому, что так принято, или человек имеет определенную мотивацию для этого и пр. Специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Криворученко рассказала LIGA.net, как часто украинцы задерживаются на работе.





По результатам опроса Международного кадрового портала hh.ua, 40% респондентов отметили, что им приходится задерживаться на работе несколько раз в неделю. 27% работают сверхурочно несколько раз в месяц. Ежедневно задерживаются на работе 14% опрошенных. Несколько раз в год приходится оставаться на работе после окончания рабочего дня 6% сотрудников. И лишь 13% участников опроса не задерживаются на работе.

"Если говорить о компенсации за переработку, то, по словам респондентов, оплата сверхурочных не очень частое явление. Участники опроса отметили, что в большинстве случаев не получают компенсации. В некоторых компаниях у работников есть возможность взять отгулы. Среди других компенсаций - выплата премий и гибкий график работы", - отметила эксперт hh.ua.





Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в октябре 2017 года. В опросе приняли участие 829 респондентов из разных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что украинцев по праву можно считать трудоголиками. Почти половина из них тратит на обед меньше часа.

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