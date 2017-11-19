Головоломки снижает риска развития деменции в старости - ученые

Авторы исследования заверяют, что у тех, кто выполнял упражнения на скорость обработки визуальной информации, угроза деменции оказалась ниже на 29%

Ученые из Университета Южной Флориды провели исследование с участием 2802 пожилых людей и заявили, что определенный тип упражнений на внимание способен на 29% снизить вероятность развития деменции 10 лет спустя. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions.

Многие другие специалисты в области исследования деменции отнеслись к результатам новой работы скептически.

Средний возраст участников в начале исследования составил 74 года. Изначально в работе участвовали 2802 человека, но проследить результаты на протяжении 10 лет удалось менее чем у половины испытуемых (около 1200 человек). Людей разделили на три группы, каждая из которых выполняла определенный тип упражнений. Одна группа занималась тренировкой скорости обработки визуальной информации. Участники играли в компьютерную игру, где необходимо находить несколько указанных объектов на экране. Например, игрок должен одновременно заметить легковую машину в центре экрана и грузовик на периферии. Две оставшиеся группы выполняли задания на развитие памяти и логического мышления. Участники проходили 10 тренировок в течение шести недель, каждое занятие длилось около 65 минут. Некоторые прошли дополнительную серию занятий через год и три года после начала исследования.

Через 10 лет ученые подвели итоги исследования. Авторы работы заявили: у тех, кто выполнял упражнения на скорость обработки визуальной информации, угроза деменции оказалась ниже на 29%. В других группах риск оказался не настолько низким, но все же ниже, чем в контрольной группе, не выполнявшей никаких упражнений.

Подтвердить или опровергнуть результаты работы помогут исследования с большим количеством участников и четким определением деменции.

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