Стволовые клетки вернули парализованным крысам способность ходить

Спустя три недели после инъекции стволовых клеток 42% мышей заново научились стоять и ходить; к 75% вернулась способность прятать лапки и хвост

Выращенная в лаборатории ткань, содержащая человеческие стволовые клетки, позволила парализованным крысам ходить и вернула чувство осязания конечностям. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Neuroscience.

Исследователи из Израильского технологического института Технион ввели человеческие стволовые клетки парализованным мышам, которым ранее разрезали спинной мозг, чем вызвали паралич конечностей. Стволовые клетки, введенные в ткань, развились в клетки нейроглии и начали активно вырабатывать факторы роста нейронов.

Прежде чем ввести стволовые клетки, ученые стимулировали их деление на каркасе, имитирующем костную ткань, и создавали для них среду, в которой развитие стволовых клеток шло по пути дифференциации в клетки нейроглии. В искусственную ткань, полученную на каркасе, также добавляли белки тромбин и фибриноген, стабилизировавшие и поддерживавшие нервные клетки в спинном мозге крыc.

В области возле ранее сломанного позвоночника мышей вводили выращенную на каркасе из стволовых клеток и укрепленную белками ткань, после чего животные демонстрировали быстрое восстановление моторных навыков. Спустя три недели после инъекции стволовых клеток 42% парализованных мышей заново научились стоять и ходить; к 75% вернулась способность прятать лапки и хвост в присутствии пугающего стимула. Крысы из контрольной группы не показали никаких признаков регенерации моторно-двигательного аппарата.

Далеко не все крысы, получившие инъекцию стволовых клеток, восстановили активность конечностей; ученым еще предстоит выяснить, почему лечение сработало в одних случаях, но оказалось бесполезным в других. Прежде, чем лечение стволовыми клетками будет опробовано на людях, ученым предстоит описать, как именно стволовые клетки способствуют регенерации.

Ранее медики Калифорнийского университета c коллегами из других научных учреждений США и Японии сообщили, что им удалось восстановить целостность спинного мозга крыс при помощи выращенных из стволовых клеток нейронов.

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