Молодежь боится войны и коррупции, но верит в Украину - опрос

За годы войны резко снизилась популярность ТВ- и веб-ресурсов РФ среди украинской молодежи, которая больше всего доверяет армии, волонтерам и церкви

Самые серьезные страхи украинской молодежи связаны с высоким уровнем коррупции в стране и войной, немного меньше молодые украинцы обеспокоены проблемами со здоровьем, безработицей и социальной несправедливостью. Об этом речь идет в социологическом исследовании "Украинское поколение Z: ценности и ориентиры" немецкого Фонда им. Эберта и Центра Новая Европа, проведенного вместе с компанией GfK Ukraine, пишет агентство Deutsche Welle.

Коррупции боятся 37% опрошенных граждан Украины, войны в стране или мире - 36%. Проблем со здоровьем опасаются 34% опрошенных, а безработицы и соцнесправедливости - 32%.

Большинство молодых граждан - 70% - считают, что в первую очередь власть должна противостоять преступности и коррупции. При этом социологи отмечают, что только треть молодежи считает, что взяточничество никогда нельзя оправдать. В северных регионах страны крайне негативно к этому явлению относятся более 50% респондентов, в Киеве - только 19%, а на востоке еще меньше - 15%.

Меньше всего украинская молодежь доверяет Верховной Раде (1,81 по пятибалльной шкале), партиям (1,85) и правительству (1,87), больше всего - церкви (2,99), волонтерам (2,98) и армии (2,86).

Четвертый год гибридной войны России против Украины ознаменовался минимальным влиянием российского ТВ и веба на украинскую молодежь, утверждают социологи: 49% опрошенных смотрят телевидение Украины, только 2% признались, что российское.

При этом на востоке и юге украинское телевидение смотрят 30% и 37% опрошенных соответственно, а российское - якобы 4% и 1%.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что 72% опрошенной молодежи не намерены уезжать в другую страну и покидать Украину на срок более полугода. Однако каждый четвертый хочет эмигрировать, преимущественно в ФРГ (18%), США (15%) и Польшу (12%).

Украинская молодежь - оптимисты, говорят социологи: 58% респондентов верят в улучшение ситуации, 20% полагают, что все останется так, как сейчас, и лишь 5% ждут ухудшения.

Опрос на методологии Shell Youth Study проведен в июле-августе 2017 году по всей Украине, исключая временно оккупированные территории, среди 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет. Было также проведено четыре фокус-группы с молодежью 18-29 лет в Львове, Одессе, Харькове и Чернигове.

Читайте также: Чего боится украинская молодежь: социологический опрос

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.