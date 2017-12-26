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Программа Слідство. Інфо прекращает существование

26.12.2017 21:58
Причина закрытия программы не сообщается
Программа Слідство. Інфо прекращает существование

Программа журналистских расследований Слідство. Інфо прекращает существование. Завтра, 27 декабря, выйдет последний выпуск. Об этом в своем Facebook сообщил журналист программы Александр Курбатов.

Причина закрытия программы не указана.

Журналисты программы занимались расследованиями коррупционных и политических скандалов. В частности, одни из после выпусков были посвящены мэру Одессы Геннадию Труханову и бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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