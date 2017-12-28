В Украине может появиться вертолетная служба спасения

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков

В 2018 году в Украине может появиться государственная система вертолетной службы спасения. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Передо мной как министром в 2018 году стоит много конкретных задач: от изменений в уголовной полиции и полной 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказал Аваков.

Напомним, вчера, 27 декабря Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

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