Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь: карта

По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января 2018 года пройдет мокрый снег с дождем в центре и на севере страны

В новогоднюю ночь в Украине возможны заморозки по всей территории, кроме востока и юга. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди с мокрым снегом и заморозки будут в центре и на севере. Там температура воздуха днем прогреется +3, +4 градусов.

На западе - дождь, заморозки -3 градусов ночью, днем до +4 градусов. На востоке дождь и до +4 градусов, юге - без осадков и до +7 градусов.

В ночь на 1 января в Киеве около до -1 градуса, днем ​​1 января + 4 + 6 градусов.

"1 января ночью местами небольшие осадки, однако ничего существенного, температура воздуха 0 + 4 градуса, на западе Украины, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях 0-3 градуса мороза. Днем 1 января без существенных осадков, потеплеет до + 2 + 8 градусов", - отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в первый день Нового года осадков не ожидается.

Фото: meteo.gov.ua

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