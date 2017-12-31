Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

31 декабря на западе и севере похолодает. На востоке, юге и в центре - небольшой дождь, плюсовая температура

31 декабря на западе и севере Украины похолодает, возможен мокрый снег, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На востоке, юге и в центре - небольшой дождь, плюсовая температура.

1 января в новогоднюю ночь небольшой дождь ожидается только на западе и востоке. Днем по всей Украине преимущественно сухо. Дожди пройдут только в Черниговской, Киевской, Закарпатской и Луганской областях.

Прогноз погоды на 31 декабря (карта - Укргидрометцентр)



В столице 31 декабря есть вероятность небольшого мокрого снега днем или вечером. Ночью похолодает до 0-2 мороза, завтра днем ожидается +2+3.

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