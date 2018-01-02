USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Старт в 2017, финиш в 2018 году: украинцы выиграли забег в Польше

02.01.2018 04:38
Традиционные новогодние соревнования состоялись в польском Наленчуве
Старт в 2017, финиш в 2018 году: украинцы выиграли забег в Польше
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Украинец и украинка выиграли в 23-ем Новогоднем забеге на шесть километров, который традиционно проходит в городе Наленчув Люблинского воеводства Польши. Об этом сообщает портал Onet.pl.

В сообщении сказано, что Андрей Старжинский, который живет в Польше, стал первым победителем спортивных соревнований в новом году. Среди женщин также победила украинка Ирэна Масная.

Интересно, что спортивное событие началось в 31 декабря 2017 году, около полуночи, а завершилось уже 1 января 2018 года. В нем участвовали 115 человек.

"Это было последнее спортивное мероприятие в Польше и Европе в 2017 году, и в то же время первое в новом году", - рассказал инициатор состязаний, многократный призер Польши по бегу Станислав Мажец.

Также, по его словам, призы получили не только победители, но и те, кто имел наиболее оригинальную форму одежды.

Фото: www.kurierlubelski.pl

Читайте также: Украинец преодолел дистанцию Ironman с мировым рекордом

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 