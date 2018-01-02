Старт в 2017, финиш в 2018 году: украинцы выиграли забег в Польше

Традиционные новогодние соревнования состоялись в польском Наленчуве

Украинец и украинка выиграли в 23-ем Новогоднем забеге на шесть километров, который традиционно проходит в городе Наленчув Люблинского воеводства Польши. Об этом сообщает портал Onet.pl.



В сообщении сказано, что Андрей Старжинский, который живет в Польше, стал первым победителем спортивных соревнований в новом году. Среди женщин также победила украинка Ирэна Масная.



Интересно, что спортивное событие началось в 31 декабря 2017 году, около полуночи, а завершилось уже 1 января 2018 года. В нем участвовали 115 человек.



"Это было последнее спортивное мероприятие в Польше и Европе в 2017 году, и в то же время первое в новом году", - рассказал инициатор состязаний, многократный призер Польши по бегу Станислав Мажец.



Также, по его словам, призы получили не только победители, но и те, кто имел наиболее оригинальную форму одежды.



Фото: www.kurierlubelski.pl

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