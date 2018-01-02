В США из-за сбоя в лотерее могут выплатить выигрышей на $20 млн
В американском штате Южная Каролина из-за компьютерного сбоя в день Рождества напечатали чересчур много выигрышных билетов для одной из лотерей. Если эти выигрыши будут подтверждены, общая сумма денежных выплат победителям может составить около $19,6 млн, пишет The New York Times.
Как рассказал кассир Уэйд Креншоу из города Либерти, в один из дней в течение получаса к нему за выигрышами пришли семь-восемь человек, каждый из которых выиграл "сотни и сотни долларов". Однако Креншоу попросту не хватило денег, чтобы выплатить все эти выигрыши.
В тот же день стало понятно, что произошла ошибка, и розыгрыш был приостановлен.
27 декабря 2017 года администрация лотереи South Carolina Education Lottery заявила, что компания Intralot, предоставляющая лотерейные услуги, допустила ошибку при программировании игры. В администрации также заявили о намерении изучить и расследовать этот случай.
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Будут ли проведены выплаты по выигрышным билетам - пока неизвестно, однако людям советуют их сохранить. Отмечается, что правление лотерейного агентства планирует обсудить этот вопрос до конца января 2018-го.
В феврале 2017 года в США участник лотереи Powerball выиграл $435,3 млн.
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