В Павлограде седьмой дней голодают двое шахтеров

Шахтеры компании ДТЭК-Павлоградуголь заявляют о давлении на членов независимого профсоюза

В Павлограде идет седьмой день голодовки двух шахтеров компании ДТЭК-Павлоградуголь. С 3 января за их состоянием начали следить медики, сообщает Радио Свобода.

Горные мастера Владимир Бугайлов и Андрей Карпенко объявили голодовку 29 декабря 2017 года. Они требуют прекратить давление на членов независимого профсоюза. По их словам, с сентября, когда был создан профсоюз, с работы уволили четырех ее членов.

Медицинские работники сменяются каждые два-три часа. Бугайлова и Карпенко также осмотрел семейный врач. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В помещении, где голодают шахтеры, по инициативе мерии установили камеру видеонаблюдения и дежурит полицейский.



В ДТЭК-Павлоградуголь утверждают, что на шахтах компании не было нарушений при увольнениях.

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