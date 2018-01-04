Украина внесла лося в Красную книгу: охота на него запрещена

Министр природы назвал браконьерство одним из приоритетных вызовов в 2018 году

Лось европейский внесен в Красную книгу Украины. Отныне охота на него карается законом. Об этом на своей странице в Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным и внимание! охота на него карается законом", - написал Семерак.

Фото: facebook.com/os.semerak

При этом министр отметил, что данное решение не снимает с повестки дня в Украине проблему браконьерства. Уменьшение проявлений этого явления Семерак назвал одним из приоритетных вызовов в 2018 году.

"Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов, и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого и которую давно нужно ликвидировать, вместо того, чтобы делать инъекции в протез. Это уже тема других приказов и решений", - написал министр.

С 3 февраля 2017 года в Украине был введен запрет на охоту на лося. Мораторий должен был действовать в течение следующих 25 лет. Семерак тогда заявил, что с принятием этого моратория "опоздали лет на 20-30".

В мае 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов обратилось в Национальную комиссию по вопросам Красной книги по вопросу занесения лосей к краснокнижным видам.

Однако в октябре Семерак подписал согласованный Министерством агрополитики и Министерством экологии и природных ресурсов лимит на отстрел 160 особей лося.

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