Укрзалізниця назначила дополнительный рейс из Киева во Львов
07.01.2018 12:12
На 9 января назначен дополнительный рейс поезда Интерсити+ Киев-Львов-Киев
Фото: uz.gov.ua
Укрзалізниця назначила на 9 января дополнительный рейс Интерсити+ из Киева до Львова. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.
Поезд № 755/756 Киев-Львов-Киев отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 05:16. Поезд проследует через Коростень, Здолбунов-Южный.
5 января сообщалось, что Укрзалізниця откроет новые международные железнодорожные кассы в Донбассе.
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