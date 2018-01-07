Укрзалізниця назначила дополнительный рейс из Киева во Львов

На 9 января назначен дополнительный рейс поезда Интерсити+ Киев-Львов-Киев

Укрзалізниця назначила на 9 января дополнительный рейс Интерсити+ из Киева до Львова. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Поезд № 755/756 Киев-Львов-Киев отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 05:16. Поезд проследует через Коростень, Здолбунов-Южный.

5 января сообщалось, что Укрзалізниця откроет новые международные железнодорожные кассы в Донбассе.

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