Рождество в АТО: как отмечают украинские военные - фото, видео

Несмотря на боевые действия в период "новогоднего перемирия", украинские воины не забывают о христианских и семейных традициях

Украинские военные празднуют Рождество в зоне проведения АТО, поздравляя сослуживцев колядками и украинским вертепом, а также делятся рецептами кути "по-фронтовому". Соответствующие видео опубликовало Военное телевидение Украины.



"Мы приготовили 12 и больше блюд: кутя, котлеты, разнообразные салаты, готовятся голубцы. Также мы закупили торты и праздничные напитки", - рассказывают бойцы.







На передовые позиции коло линии разграничения к военнослужащим одного из горно-штурмовых подразделений пришли боевые побратимы с рождественским вертепом.



"Мы пришли в гости к своим товарищам и пели им наши традиционные колядки, чтобы каждый смог вспомнить свой дом, свою семью. Наши традиции поддерживают нас, особенно здесь, в нелегкие моменты службы", - рассказал лейтенант медицинской службы Владимир, передает мобильная пресс-группа ОТУ Луганск.







Фото: www.facebook.com/ato.news



Фото: www.facebook.com/ato.news



Фото: www.facebook.com/ato.news



У защитников мариупольского направления также взошла рождественская звезда. Перед их праздничным столом военный капелан провел праздничную литургию.







Украинские воины, которые защищают от российских оккупантов нашу землю, поделились, как "по-своему, по-фронтовому" приготовить кутю с курагой и изюмом, а также поделились своими мыслями о том, зачем они на фронте.



Ранее сегодня в украинской стороне СЦКК заявили, что боевики используют "перемирие" для создания новых огневых позиций.



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