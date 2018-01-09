В Луганской области пункт пропуска меняет режим работы

Время работы контрольно-пропускного пункта в Луганской области увеличится на один час с 10 января

Режим работы единственного контрольно-пропускного пункта в Луганской области в Станице будет изменен с завтрашнего дня, 10 января. Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook.

"Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская переходит на новый график работы. С 10 января этого года пропуск лиц будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольного пункта с 07:00 до 17:00", - отмечается в сообщении.

Ранее пункт пропуска работал с 08:00 до 17:00.

"В связи с изменениями режима работы КПВВ просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения в районе проведения АТО", - говорится в сообщении.

6 декабря сообщалось, что 9 и 10 декабря на контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской будет временно прекращен пропуск граждан в связи с ремонтом моста.

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