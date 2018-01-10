Синоптики предупреждают украинцев о морозах: карта

Антициклон будет определять сухую погоду, преимущественно ясную, в большинстве областей Украины ожидаются морозы

Синоптики предупреждают о морозах по всей территории Украины в ближайшие дни. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Карты прогностические показывают, что ближайшей ночью морозы будут в Скандинавии, Балтике, Беларуси, Молдове, немного в Румынии, ясно, что в Альпах, в горных районах Пиренеев и в Украине", - отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

Cегодня днем ​​температура воздуха в Украине составит 0 + 4 градуса, на Закарпатье + 4 + 9 градусов, в Сумах, Харькове, Чернигове 0-3 мороза.

По словам Диденко, антициклон будет определять сухую погоду, преимущественно ясную, в большинстве областей Украины. Немного увеличится облачность в западных областях и на северо-востоке - Сумы, Харьков, но без существенных осадков все равно.

11 января морозы до - 5, - 6 градусов градусов будут на севере, центре, востоке страны. На юге -4 градуса, западе +3 градуса. Без осадков.

12 января холодная погода сохранится на всей территории: на западе 0 градусов, востоке и севере -5 градусов, центре - 6 градусов. На юге до -4 градусов.

13 января на западе до -3 градусов, востоке и центре до - 8 градусов, севере до -9 градусов, юге до -6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В дальнейшем удержится холодная погода. 13-14 января морозы усилятся. Еще раз напоминаю, что сейчас атмосферное давление растет, холод распространяется", - добавила Диденко.

По ее словам, будет отмечаться высокое атмосферное давление.

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