В Одесской области от осложнений кори умер ребенок

С начала вспышки этого заболевания, которая в Одесской области началась в апреле 2017 года, от осложнений кори умерло уже шесть человек

В Одесской области в первые дни января от осложнений кори умер пятилетний ребенок. Об этом сегодня сообщил директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный, передает Радио Свобода.

Таким образом, с начала вспышки этого заболевания, которая в Одесской области началась в апреле 2017 года, от осложнений кори умерло уже шесть человек - четверо детей и двое взрослых.

Напомним, в Киеве по состоянию на 11 января зафиксированы 66 случаев заболевания корью, из них 54 - у детей. В столице принимаются профилактические и противоэпидемические меры против кори.

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