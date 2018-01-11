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В Одесской области от осложнений кори умер ребенок

11.01.2018 18:59
С начала вспышки этого заболевания, которая в Одесской области началась в апреле 2017 года, от осложнений кори умерло уже шесть человек
В Одесской области от осложнений кори умер ребенок
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Одесской области в первые дни января от осложнений кори умер пятилетний ребенок. Об этом сегодня сообщил директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный, передает Радио Свобода.

Таким образом, с начала вспышки этого заболевания, которая в Одесской области началась в апреле 2017 года, от осложнений кори умерло уже шесть человек - четверо детей и двое взрослых.

Напомним, в Киеве по состоянию на 11 января зафиксированы 66 случаев заболевания корью, из них 54 - у детей. В столице принимаются профилактические и противоэпидемические меры против кори.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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