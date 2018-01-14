В некоторых школах Одессы из-за кори введут видеоуроки

Записывать видеоуроки будут для детей, которые не привиты от кори, и которые решением горсовета не смогут посещать школу, пока не сделают прививку

В нескольких школах Одессы с начала недели начнут проводить видеоуроки для детей, которые с 22 января не смогут посещать занятия из-за отсутствия прививок от кори. Об этом сообщает Думская.



С инициативой выступили директора школ, у которых есть такие технические возможности. Это будут полноценные видеоуроки по основным предметам, которые потом появятся и на сайте департамента образования.



Проверять знания будут через контрольные работы. Если проблемная ситуация с корью затянется, то дети смогут приходить в специально отведенные классы, где будут проводить кварцевание, и там сдавать работы.



В Одессе некоторые родители детей, у которых нет прививки, намерены 17 января подписать обращение к руководителям государства с требованием отменить решение не допускать детей к занятиям. Они утверждают, что нарушается их конституционное право.

В Киеве по состоянию на утро 12 января поступило 74 экстренных сообщений о случаях заболевания корью, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых.

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