Вместе с тем, школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме

Во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 - дети. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Имеем сегодня 74 заболевших человека, из них 49 - дети, но все школьного возраста", - сказал Садовый.

Вместе с тем, по его словам, школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме.

"Считаю, что и школы, и садики должны работать в обычном режиме. Те школы, где превышен барьер, а на Сыхове есть одна школа, которая сейчас на каникулах, где заболело девять детей, и там ситуацию надо исследовать", - сказал мэр.

"Задача города - обеспечить весь процесс, поэтому сады, школы, где дети уже вышли с каникул, работают. Школы, где еще есть каникулы, не работают, в том числе и школа на Сыхове, где 9 больных, там также каникулы", - уточнил Садовый.

Напомним, в Киеве на утро понедельника, 15 января, зафиксировано 87 случаев заболевания корью.

В Одессе в школах продлили зимние каникулы еще на неделю из-за вспышки кори.

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