Корь в Украину пришла из Румынии - Супрун

Вспышка заболеваемости корью была неизбежна в Украине из-за низкого охвата прививками

Вспышка кори в Украину пришла из Румынии. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

"Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации. За 12 месяцев в Украине было 4782 случая заболевания, из заболевших 75% - это дети. 86% пораженных корью не были привиты согласно с календарем", - рассказывает Супрун.

И.о. министра уточнила, что за последние полгода от кори умерли четыре ребенка. Вспышка заболеваемости была неизбежна из-за низкого охвата прививками.

Лекарства от кори не существует, а умирает один из 900 заболевших. Поэтому единственный действенный способ защиты от кори - вакцинация, добавила Супрун.

В Киеве на утро понедельника, 15 января, было зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев - у детей до 17 лет.

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