На участке трассы Киев-Одесса замедлено движение транспорта

В направлении Одессы из-за скопления крупногабаритных автомобилей замедлено движение

На участке трассы Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы замедлено движение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Причина - большое скопление крупногабаритного транспорта.



Дороги от снега расчищают и отбуксируют застрявшие машины 43 единицы техники.



Из-за сложных погодных условий остаются без электричества 390 населенных пунктов, их них большинство - на территории Одесской области.

18 января, когда при ухудшении погодных условий некоторые регионы Украины засыпало снегом, в Одессе по причине плюсовой температуры прошел дождь.

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