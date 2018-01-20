На участке трассы Киев-Одесса замедлено движение транспорта
20.01.2018 08:59
В направлении Одессы из-за скопления крупногабаритных автомобилей замедлено движение
Фото: ГСЧС
На участке трассы Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы замедлено движение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Причина - большое скопление крупногабаритного транспорта.
Дороги от снега расчищают и отбуксируют застрявшие машины 43 единицы техники.
Из-за сложных погодных условий остаются без электричества 390 населенных пунктов, их них большинство - на территории Одесской области.
18 января, когда при ухудшении погодных условий некоторые регионы Украины засыпало снегом, в Одессе по причине плюсовой температуры прошел дождь.
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