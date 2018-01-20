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На участке трассы Киев-Одесса замедлено движение транспорта

20.01.2018 08:59
В направлении Одессы из-за скопления крупногабаритных автомобилей замедлено движение
На участке трассы Киев-Одесса замедлено движение транспорта
Фото: ГСЧС

На участке трассы Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы замедлено движение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Причина - большое скопление крупногабаритного транспорта.

Дороги от снега расчищают и отбуксируют застрявшие машины 43 единицы техники.

Из-за сложных погодных условий остаются без электричества 390 населенных пунктов, их них большинство - на территории Одесской области.

18 января, когда при ухудшении погодных условий некоторые регионы Украины засыпало снегом, в Одессе по причине плюсовой температуры прошел дождь.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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