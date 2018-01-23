Синоптики рассказали, где и когда ухудшится погода: карта
По данным Укргидрометцентра, 23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей - преимущественно дождя.
"Налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, образование и увеличения высоты снежного покрова до 20-30 см", - подчеркнули в пресс-службе.
24 января морозы усилятся по всей территории страны. На западе будет ночью до -13, днем -5 градусов, на востоке ночью до -12, снег, днем -6, на севере до -18 ночью и до -9 градусов днем.
В центре до -17 ночью, днем до -8 градусов. На юге ночью до -15, днем до -5 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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