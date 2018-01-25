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Китайские ученые впервые клонировали приматов

25.01.2018 04:30
Если можно клонировать обезьян, то можно и человека. Китайские ученые утверждают, что не намерены этого делать
Китайские ученые впервые клонировали приматов
Фото: Institute of Neuroscience

В Китае ученые клонировали обезьян, используя те же технологии, что и при клонировании овечки Долли двадцать лет назад. Об этом сообщает NBC News.

Две идентичные длиннохвостые макаки родились восемь и шесть недель назад. Они стали первыми приматами, которых клонировали не путем разделения эмбриональной клетки. 

Этих макак, как и овечку Долли в 1996 году, клонировали путем перенесения генетической информации из соматической клетки в яйцеклетку. 

Таким способом раньше клонировали и других животных, но на приматах эксперимент до сих пор не удавался. Удачное клонирование макак делает практически возможным клонирование человека.  

Исследователи в Институте нейробиологии Шанхая Китайской академии наук говорят, что их работу можно использовать для медицинских исследований - чтобы изучить заболевания в популяции генетически идентичных обезъян. 

"Люди - приматы. Для клонирования видов приматов, в том числе людей, теперь сломаны технические барьеры. Причина, по которой мы сломали эти барьеры - сделать животные модели, которые будут полезны для медицины и здоровья людей. Нет намерений применять этот способ на людях", - сказал Маминг Пу, сотрудник института.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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