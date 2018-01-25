Китайские ученые впервые клонировали приматов
В Китае ученые клонировали обезьян, используя те же технологии, что и при клонировании овечки Долли двадцать лет назад. Об этом сообщает NBC News.
Две идентичные длиннохвостые макаки родились восемь и шесть недель назад. Они стали первыми приматами, которых клонировали не путем разделения эмбриональной клетки.
Этих макак, как и овечку Долли в 1996 году, клонировали путем перенесения генетической информации из соматической клетки в яйцеклетку.
Таким способом раньше клонировали и других животных, но на приматах эксперимент до сих пор не удавался. Удачное клонирование макак делает практически возможным клонирование человека.
"Люди - приматы. Для клонирования видов приматов, в том числе людей, теперь сломаны технические барьеры. Причина, по которой мы сломали эти барьеры - сделать животные модели, которые будут полезны для медицины и здоровья людей. Нет намерений применять этот способ на людях", - сказал Маминг Пу, сотрудник института.
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