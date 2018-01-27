Каждый третий украинец думал об эмиграции - КМИС

Задумывались о выезде из страны 29,1% украинцев, но готовы к этому и что-то предпринимают для этого 6,3% граждан

64% украинцев не задумывались о том, чтобы выехать из Украины. Такие результаты социсследования Киевского международного института социологии, проведенного по заказу zn.ua.

29,1% задумывались о том, чтобы переехать в другую страну. 7,3% затруднились с ответом.



Отмечается, что среди тех, кто думал о переезде 55% - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет; 44% - от 30 до 39 лет; 33% - 40-50-летние. При этом у 40% есть высшее образование, у 27,6% - среднее специальное образование.





Готовы уехать из страны около 17% украинцев: 6,3% уже предпринимают для этого шаги, а 10,8% готовы, но ничего пока не делают.



Ни при каких условиях не готовы выехать из Украины 56,9% украинцев.



Согласно опросу, 53% из тех, кто уже имеет опыт работы за границей, хотят его повторить снова, а вот 43% не хотят возвращаться к такому опыту опять.

Среди тех, кто хочет и готов уехать, 45,2% руководствуются желанием больше зарабатывать, 31,6% хотят жить в более комфортной для себя стране, 13,4% готовы уехать ради детей.

Задумываются об отъезде в основном жители маленьких городков - 34,5%. Также думает об эмиграции каждый третий житель большого города (от 100 до 500 тыс. населения) и 30% жителей полумиллионников и миллионников.

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