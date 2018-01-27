В Украину идет потепление, но с дождями и мокрым снегом: карты

По данным синоптиков, в Украину идет "европейская зима" - с потеплением, осадками, высокой влажностью, плотной облачностью и пронизывающим ветром

В Украину 28 января придет теплая воздушная масса атлантического происхождения. При этом начнет стремительно падать атмосферное давление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В течение дня, 28 января, температура воздуха повысится от -4°C до 0°C, на Западе будет от 0 до +5°C. На Закарпатье будет даже от +5°C до +7°C. А с понедельника "плюсы" будут преобладать во всей Украине", - отметила синоптик.

По ее словам, в Украину придет "европейская зима": потепление принесет и осадки, высокую влажность, плотную облачность, пронизывающий ветер, и "кашу" под ногами.

В воскресенье в Украине ожидается мокрый снег, на западе - с дождем (там будет теплее).

Южная часть, юго-запад - Одесская, Черновицкая область - без существенных осадков.

Вечером в воскресенье осадки и ветер усилятся.

"В Киеве 28 января выпадет мокрый снег, ближайшей ночью еще морозно, завтра днем от -3°C до 0°C, гололедица", - отмечает Диденко.

Синоптик предупреждает об осложнении ситуации на дорогах, и отмечает, что метеозависимые люди могут чувствовать слабость, головную боль, боль в суставах и испытывать сосудистые проблемы.

С понедельника, 29 января, в Киеве будет еще теплее, но усилятся осадки и ветер.

26 января сообщалось, что редкое природное явление наблюдается у берегов Одессы: из-за сильного мороза Черное море начало "парить".

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