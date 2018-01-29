Институт нацпамяти: герои Крут - первые украинские "киборги"

В столетие со дня исторического сражения курсантов против превосходящей армии большевиков в честь защитников Украины был назван военный институт

Сегодня Украина отмечает 100-летие боя под ж/д станцией Круты в нынешней Черниговской области, который для народа стал символом героизма и самопожертвования молодежи в борьбе за свободу и независимость. В память об этой странице истории президент Петр Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций и информатизации почетное наименование имени героев Крут.

"Благодаря в том числе подвигу крутян возникла в итоге независимая Украина, и те участники боя, кто выжил, продолжили борьбу за независимость в рядах армии УНР. И ни один из народов Центральной или Восточной Европы, которые возродили свое государственное существование на руинах империи, не вел настолько ожесточенную и затяжную оборонную войну за независимость, не боролся за свободу такой дорогой ценой, как мы, украинцы, - тогда и теперь", - сказал глава государства в речи на плацу института.

Как пишет Украинский институт национальной памяти, бой под Крутами стал успешной оборонной операцией, поскольку остановил врага на несколько дней. Это дало возможность представителям УНР подписать Брестский мирный договор со странами IV Союза.

"Смелость и жертвенность участников боя сделала их примером для будущих поколений защитников Украины. С ними сравнивают защитников Донецкого аэропорта в нынешней российско-украинской войне. Поэтому героев Крут называют первыми киборгами", - говорится в материале УИНП.

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Бой под Крутами продолжался более пяти часов, несмотря на то, что отряд киевских курсантов и Свободного казачества в количестве от 400 до 520 человек противостоял вдесятеро большему составу большевистской армии эсера Михаила Муравьева. На вооружении студентов под командованием Аверкия Гончаренко было всего 16 пулеметов и одна пушка.

В историческом сражении было уничтожено более 300 агрессоров, однако и сами защитники потеряли от 70 до 150 человек погибшими. Под давлением врага они отступили к эшелонам в сторону Киева, разрушая за собой ж/д пути. Те из них, кто заблудился в темноте и попал в плен к большевикам, впоследствии подверглись пыткам и издевательствам. Студенты и школьники задержали наступление большевиков на четыре дня.

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