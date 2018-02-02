Звезда "Теории большого взрыва" снимется в фильме о маньяке

Фильм "Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный" посвящен нездоровым отношениям между психопатом и насильником Тедом Банди и его девушкой

Звезда сериала "Теория большого взрыва" Джим Парсонс сыграет в фильме о серийном убийце Теде Банди "Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм основан на реальных событиях и посвящен нездоровым отношениям между психопатом и насильником Банди и его девушкой Элизабет Клопфер. Самого маньяка сыграет актер Зак Эфрон, а кроме него роли в картине исполнят Джон Малкович, Кая Скоделарио и Лили Коллинз.

Банди был харизматичен и привлекателен, что помогало ему во время поиска новых жертв, которых было около 30. При этом девушка Банди на протяжении многих лет отрицала его причастность к зверским убийствам, но в итоге лично сдала насильника полиции.

Суд над маньяком состоялся в 1979 году, ему вынесли смертельный приговор, но казнили лишь в 1989 году.

Режиссером проекта выступает Джо Берлингер. Съемки прямо сейчас проходят в Кентукки, США.

Читайте также: Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II в мини-сериале HBO

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.