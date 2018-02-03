Леди Гага отменяет тур по Европе из-за сильной боли

Поп-певица страдает от фибромиалгии - длительного состояния, которое вызывает боль во всем теле

Певица Леди Гага отменила последние 10 концертов европейской части ее мирового тура из-за "сильной боли". Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Поп-звезда извинилась в Twitter перед поклонниками и сказала, что она "чувствует себя опустошенной" и ей нужно восстановить "себя и свое самочувствие".

31-летняя певица страдает от фибромиалгии - длительного состояния, которое вызывает боль во всем теле.

Среди отмененных выступлений, в частности, шоу в Лондоне и Манчестере.

В заявлении также сказано, что "жесткое решение" было принято в пятницу, по рекомендации ее медицинской команды. "Владельцы билетов смогут подать заявку на возмещение с 6 февраля", - добавляется в сообщении.

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