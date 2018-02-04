Погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский
В воскресенье, 4 февраля, в автокатастрофе погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский. Об этом сообщила его жена Ольга Краснопольская.
"Сегодня днем Леня погиб в ДТП", - написала она в своем Facebook.
Друзья, близкие и даже незнакомые люди в комментариях выражают свои соболезнования семье погибшего.
Леонид Краснопольский (фото - Facebook)
ТСН сообщает, что Леонид Краснопольский родом из Донецка. Он был дизайнером. С начала вторжения российско-оккупационных войск в Донбассе стал помогать украинским военным. После того, как дочь его партнера по бизнесу донесла на него боевикам, он был взят в плен. Освободили его в ходе одного из обменов заложников. Вскоре он с семьей переехал в Днепр, где продолжил заниматься волонтерской деятельностью.
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