ЮНИСЕФ закупил для Украины более миллиона доз вакцины от кори
220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК, - ред.) прибудут в Украину в конце февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Бельгийскую вакцину производства Глаксо Смит Кляйн по заказу Минздрава доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, - ред.) в Украине, после чего вакцины сразу будут переданы в регионы", - отмечается в сообщении.
Новая партия вакцины от кори была закуплена ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения в рамках поддержки государственной программы иммунизации.
Поставка будет осуществлена в три этапа: первая доставка - 220 тысяч доз вакцины - ожидается в конце февраля, вторая поставка - 800 тысяч доз вакцины КПК - планируется на конец марта, третья - 77 тысяч 600 доз КПК - должна прибыть в конце мая.
Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ также поставит 901 тысяч 400 доз вакцины КПК.
Данные недавних исследований среди родителей в Украине свидетельствуют о том, что отношение к иммунизации меняется к лучшему.
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