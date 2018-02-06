ЮНИСЕФ закупил для Украины более миллиона доз вакцины от кори

Поставка вакцины от кори, паротита, краснухи будет осуществлена ​​в три этапа в течение 2018 года

220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК, - ред.) прибудут в Украину в конце февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Бельгийскую вакцину производства Глаксо Смит Кляйн по заказу Минздрава доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, - ред.) в Украине, после чего вакцины сразу будут переданы в регионы", - отмечается в сообщении.

Новая партия вакцины от кори была закуплена ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения в рамках поддержки государственной программы иммунизации.

Поставка будет осуществлена ​​в три этапа: первая доставка - 220 тысяч доз вакцины - ожидается в конце февраля, вторая поставка - 800 тысяч доз вакцины КПК - планируется на конец марта, третья - 77 тысяч 600 доз КПК - должна прибыть в конце мая.

Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ также поставит 901 тысяч 400 доз вакцины КПК.

Данные недавних исследований среди родителей в Украине свидетельствуют о том, что отношение к иммунизации меняется к лучшему.

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