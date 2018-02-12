Во Львовской области от памятника Тарасу Шевченко отбили голову
В городе Стрый Львовской области в воскресенье, 11 февраля, неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в городском парке. Об этом сообщает управление полиции области.
Отмечается, что голову около памятника не нашли.
Открыто уголовное дело по ч.2 ст.298 (уничтожение или порча памятников истории или культуры).
В декабре 2017 года с части памятника сдерли бронзовое покрытие. Тогда правоохранители расследовали дело как воровство металла, а не как вандализм.
Бронзовый памятник Тарасу Шевченко был установлен в городском парке его имени в 1958 году.
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