Во Львовской области от памятника Тарасу Шевченко отбили голову

Полиция расследует дело как вандализм

В городе Стрый Львовской области в воскресенье, 11 февраля, неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в городском парке. Об этом сообщает управление полиции области.



Отмечается, что голову около памятника не нашли.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.298 (уничтожение или порча памятников истории или культуры).

В декабре 2017 года с части памятника сдерли бронзовое покрытие. Тогда правоохранители расследовали дело как воровство металла, а не как вандализм.



Бронзовый памятник Тарасу Шевченко был установлен в городском парке его имени в 1958 году.



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