Ученые объяснили, каким образом алкоголь вызывает агрессию

Сканирование методом функциональной магнитно-резонансной томографии помогло выявить зоны мозга, связанные с агрессией

Исследователи из Австралии и Германии обнаружили регионы мозга, в которых зарождается агрессия, вызванная приемом алкоголя. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience.

Эксперимент с участием 50 мужчин показал, что такая агрессия связана с нарушениями работы префронтальной коры головного мозга. В норме эта зона отвечает за исполнительные функции мозга, в том числе планирование и самоконтроль.

Участниками опыта стали 50 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Перед экспериментом участникам раздали напитки: 23 человека пили водку с тоником, 27 - безалкогольное "плацебо". Затем мужчинам предложили сыграть в соревновательную игру на скорость реакции, находясь в аппарате функциональной магнитно-резонансной томографии. На самом деле игра была тестом на агрессивное поведение.

От участников требовалось нажимать на кнопку, когда на экране перед ними появлялся цветной квадрат, при этом необходимо было действовать быстрее, чем противник. Мужчинам объяснили, что их соперниками будут такие же участники опыта, однако на деле функции соперника выполнял искусственный интеллект. Каждый раз, когда участник проигрывал, в качестве "наказания" звучал неприятный громкий шум. Если человек выигрывал, он мог сам выбрать уровень громкости шума для своего оппонента. Также при выигрыше ему показывали, какой уровень "выбрал" для него противник.

Читайте также: Алкоголь увеличивает риск заболеть раком - ВОЗ

У мужчин, выпивших коктейль, фМРТ-сканирование показало значительное снижение активности префронтальной коры во время принятия агрессивных решений. Особенно снизилась активность зон, связанных с рабочей памятью и способностью сдерживать реакции на раздражители.

Исследователи пишут: "Вероятно, агрессия возникает, когда воздействие алкоголя фокусирует внимание на "провоцирующих" сигналах (шуме) и отвлекает от “запрещающих” сигналов (общепринятых норм поведения, осуждающих агрессию)".

Читайте также: Небольшие дозы алкоголя полезны для мозга - исследование

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.