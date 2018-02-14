В МОН продлили переходной период имплементации языковой статьи

Переходный период для введения языковой статьи закона об образовании продлят до 2023 года

Кабинет Министров удлинить переходный период для имплементации языковой статьи закона об образования на три года - до 2023-го. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"В ходе принятия закона об образовании мы выступали за то, чтобы переходный период был длиннее, чтобы дети были готовы к изменению. Соответствующая рекомендация Венецианской комиссии стала очередным подтверждением правильности этого решения", - рассказала министр образования Лилия Гриневич.

Она также отметила, что со стороны Венгрии звучат ложные заявления как по сути рекомендаций Венецианской комиссии, так и о прогрессе Украины в выполнении этих рекомендаций. Министр подчеркнула, что сейчас происходит искусственное затягивание переговорных процессов, необходимых для имплементации статьи.

"Мы понимаем все сложности, с которыми могут столкнуться, в частности, венгерская и румынская общины в Украине при переходе на частичное обучение на украинском. Именно поэтому мы делаем все, чтобы внедрение соответствующих изменений и сами изменения были взвешенными и педагогически правильными", - подытожила министр.

13 февраля 2018 года сообщалось, что Венгрия продолжит блокировать евроатлантическую интеграцию Украины до тех пор, пока Киев не откажется от реализации закона об образовании.

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