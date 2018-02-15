В Украину идет оттепель: карты

По словам синоптика, потепление может провоцировать оползни снега с крыш, поэтому следует соблюдать осторожность

В Украину идет оттепель, в пятницу большинство областей днем окажутся в теплой воздушной массе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"16 февраля в Украине большинство областей днем окажутся в теплой воздушной массе, придет оттепель. На Западе еще немного будет холоднее - от 0°C до-3°C", - отметила синоптик.

По данным синоптика, ближайшей ночью в Украине от 0°C до-4°C, на юге около 0°C.

"Снег завтра будет сыпать периодически, на западе и юге атмосфера просто ограничится облачной погодой, без существенных осадков", - сообщила она.

По словам синоптика, потепление может провоцировать оползни снега с крыш, поэтому следует соблюдать осторожность.

В Киеве в пятницу ожидается небольшой снег, ночью до -3°C, днем около 0°C.

"На выходных погода будет подобной пятничной, разве что немного теплее", - заключила Диденко.

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