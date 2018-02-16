Обрушилась оборонная стена Камянец-Подольской крепости

Реставраторы разбирают часть стены. Точная причина обвала пока неизвестна, допускают замокание стены

Вечером 14 февраля обвалилась стена крепости XIV века в Камянце-Подольском. Об этом сообщает украинская служба BBC.



Это одна из самых известных и лучше всего сохраненных крепостей в Украине.



Движение транспорта около крепости запретили, людей попросили не задерживаться в районе обвала.



По решению специальной комиссии горсовета, часть стены разбирают специалисты фирмы "Гермес", у которой есть лицензия на проведение реставраторских работ.



Предварительно причиной обвала сотрудники Камянец-Подольского государственного историко-архитектурного заповедника назвали деформацию кадки, где было слишком большое скопление воды. Комиссию для решения этой проблемы создали еще в январе.



Один из сотрудников заповедника допустил, что обвал мог произойти из-за движения грузового и пассажирского траспорта. Много лет проезд через Замковый мост был запрещен и в его снова разрешили в 2013 году.

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