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Боевики ИГ убили в Ираке 27 бойцов правительственного ополчения

19.02.2018 17:15
Переодетые в иракскую военную форму исламисты напали на ополченцев поздно вечером
Боевики ИГ убили в Ираке 27 бойцов правительственного ополчения
Фото: Getty Images

Боевики террористической группировки Исламское государство убили 27 бойцов проправительственного шиитского ополчения Ирака - "Сил народной мобилизации" - вблизи города Киркук на севере страны. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Переодетые в иракскую военную форму исламисты напали на ополченцев поздно вечером накануне, когда те совершали ночные рейды. Сообщается, что столкновения продолжались не менее двух часов, во время них нескольких боевиков ИГ были убиты, остальным удалось бежать.

Исламское государство взяло на себя ответственность за атаку.

Фото: GoogleMaps

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ЛIГАБiзнесIнформ
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