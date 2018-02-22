Украинцы назвали способы снижения напряжения в обществе - опрос

44% опрошенных украинцев считают, что больше всего снижению напряженности в обществе будут способствовать антикоррупционные расследования во власти

Несмотря на высокий уровень напряженности в обществе, относительное большинство граждан выступают не за радикальные, а конструктивные пути выхода страны из кризиса. 44% опрошенных считают, что в наибольшей степени снижению напряженности в обществе будет способствовать начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны. Таковы результаты нового исследования, проведенного в конце 2017-го социологической группой Рейтинг.

37% говорят, что снизить напряженность сможет реализация проектов, направленных на улучшение материального положения и условий жизни людей, 35% считают, что это должен быть реальный прогресс в Донбассе, например, прекращение военных действий, освобождение пленных и тому подобное.

20% считают, что снижению уровня напряжения в обществе будет способствовать более широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти.

Опрос проведен в период с 12 по 28 декабря 2017 года среди 30 тысяч респондентов (по 1200 в каждом регионе) методом личного face-to-face интервью. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях. Погрешность - не более 0,6%, по области - не более 2,8%.

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Ранее сегодня сообщалось, что самыми большими проблемами для Украины опрошенные считают войну в Донбассе (75%) и коррупцию во власти (49%), а лично для себя - низкую зарплату (52%) и повышение цен (51%).

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