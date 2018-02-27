Влияние циклонов: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

В ближайшие дни ожидаются метели, снежные заносы, в южной, восточной части, большинстве центральных областей порывы ветра будут достигать до 20 м/с

По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 февраля на дорогах - гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, днем ​​в Приазовье местами 25 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели", - отметили в пресс-службе.

1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах - гололедица.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны, кроме западных)", - подчеркнули в пресс-службе.

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