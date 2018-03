Во Франции вручили самую престижную кинопремию "Сезар": призеры

Лучшим назвали фильм "120 ударов в минуту", в котором рассказывается о деятельности ассоциации по борьбе со СПИДом Act Up в первые годы эпидемии

Премию "Сезар" как лучшему фильму года во Франции вручили картине "120 ударов в минуту" режиссера Робена Кампийо. Об этом сообщает французское агентство RTI.

Картина, рассказывающая о деятельности ассоциации по борьбе со СПИДом Act Up в первые годы эпидемии, завоевала призы в шести категориях: лучший фильм, лучший актер второго плана, лучший молодой актер, лучшая музыка, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Второй фаворит церемонии призов "Сезар", историческая драма Альбера Дюпонтеля "До свидания там, наверху", получила призы в пяти категориях, в том числе за лучшую режиссуру. Историческая фреска, снятая по одноименному роману гонкуровского лауреата Пьера Леметра, получила также приз за лучший сценарий-экранизацию, лучший декор и лучшие костюмы.

Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева получила "Сезар" как лучший иностранный фильм года.

Лучшей актрисой была названа Жанн Балибар, сыгравшая главную роль в фильме о французской певице Барбаре режиссера Матье Амальрика. Сезаром за лучшую мужскую роль, который получил 36-летний Сван Арло, был отмечен неожиданный успех дебютной ленты "Мелкий фермер". Фильм, рассказывающий о владельце небольшого фермерского хозяйства, который пытается спасти своих коров в момент вспышки эпизоотии "коровьего бешенства", был отмечен также призом за лучший режиссерский дебют и призом лучшей актрисе второго плана, его получила Сара Жиродо.

Сезар лучшему документальному фильму был присужден картине Рауля Пека "I am not your negro", рассказывающей о борьбе афроамериканцев за гражданские права.

Почетный приз премии "Сезар" в этом году получила испанская актриса Пенелопа Крус.

