Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В высокогорье Закарпатской области лавинная опасность будет удерживаться 5-6 марта

В некоторых районах Карпат сохраняется лавинная опасность 3 уровня. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"5-6 марта в высокогорье Закарпатской области содержится значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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