В НАПК предостерегли чиновников насчет 8 марта

Нацагентство поздравило чиновников с праздником весны и посоветовало: не забудьте похвастаться дорогими подарками в декларациях

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции нетривиально поздравили чиновников с наступающим 8 марта: им напомнили, что ценные подарки должны быть задекларированы. Об этом пресс-служба НАПК пишет на своей странице в Facebook.

"Национальное агентство напоминает: если ваш любимый подарит золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривень, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: "Доходы, в том числе подарки". Если вам повезло еще больше и новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88100 гривень, позвольте нам порадоваться за вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта", - пишут сотрудники Нацагентства.

Для тех, кто может позволить себе раскошелиться на подарок еще больше, у НАПК также есть совет.

"Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил вам целый ювелирный гарнитур стоимостью больше 176200 гривень, не забудьте похвастаться им в следующем году в разделе декларации "Ценное движимое имущество", - говорится в сообщении.

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